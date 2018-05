المتوسط:

طالبت السلطات في هاواي في الولايات المتحدة، نحو عشرة آلاف شخص مغادرة منازلهم بعد ثوران بركان كيلوا أمس الخميس، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.

وأعلن الدفاع المدني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن «أبخرة وحمماً انبعثت من تصدع في منطقة موهالا ستريت»، بينما أوضح مسؤول محلي ان عدد سكان المنطقة المعنية بالاجلاء يقارب العشرة آلاف شخص.

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التابعة إلى مرصد البراكين في هاواي إلى المكان لتقييم الثوران الذي بدأ قرابة الساعة 4.45 (02.45 ت غ).

وعند الساعة 10.30 أدت هزة بقوة خمس درجات جنوب بركان «بو وو» إلى انهيار صخري وتصدع محتمل لإحدى فوهات البركان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

وقالت السلطات ان المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث «تركيزاً مميتاً من ثاني أكسيد الكبريت» في المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان يمكن أن تقذف صخوراً ضخمة وحطاماً على مناطق حرجية قريبة.

وصرح الحاكم ديفيد آيج بانه قام بتعبئة الحرس الوطني للارخبيل وطلب من السكان التزام تحذيرات هيئة الدفاع المدني.

وفتحت السلطات مركزاً محلياً لاستقبال السكان المهددين، بحسب ما أوردت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي.

The post السلطات تهيب بسكان هاواي مغادرة منازلهم عقب كوارث أرضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية