«الشرعية اليمنية» تحرر مواقع استراتيجية من سيطرة الحوثيين

أكدت قوات الشرعية اليمنية، يوم أمس الخميس، تحرير عدد من المواقع الجديدة والاستراتيجية باتجاه منطقة البرح غربي محافظة تعز، ضمن عملية عسكرية لتحريرها وفك حصار ميليشيات الحوثي المفروض على مدينة تعز، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.

وتشارك في هذه العملية ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، وألوية العمالقة، وبإسناد جوي كثيف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير التلال السود والخزان الأبيض والشبكة والسنترال بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدة أن هذه المواقع المحررة استراتيجية، كونها تشرف على مثلث منطقة البرح.

وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العدد والعديد خلال المواجهات التي أسفرت عن تقدم نوعي لألوية العمالقة وحراس الجمهورية.

ووفقًا لموقع الجيش اليمني، تعتبر منطقة البرح، بوابة العمل العسكري باتجاه مدينة تعز من المحور الغربي، وتحريرها سيقطع خطوط إمداد الحوثيين بين البرح ومركز مديرية مقبنة، ويسهل عملية التفاف قوات الجيش والإحاطة بمديريتي مقبنة وجبل حبشي.

كما أن تحريرها سيفك الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز من الجهة الغربية وربطها مع الساحل الغربي، إضافة إلى التسريع باستكمال تحرير بقية مناطق محافظة تعز، وتأمين التقدم باتجاه بقية مديريات محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن.

