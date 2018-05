فرنسا تؤكد عودة 258 منتمي لداعش وإحالة بعضهم للتحقيق (فيديو)

المتوسط:

أكدت دراسة جديدة نظمها مركز البحوث ودراسات الإرهاب في فرنسا، عودة 258 فرنسي منتمي لداعش، من سوريا والعراق بينهم من سلم نفسه تلقائيا وآخرون اعتقلوا في المطارات لدى عودتهم وأحيلوا إلى التحقيق، مضيفة أنه بين هذا العدد الإجمالي تم محاكمة 93 متهما وأفرج عن 15 منهم وهم إما انضموا لداعش ومن ثم ندموا أو رأى القضاء أنهم لا يمثلون خطرا.

وكانت تلك البيانات ضمن تسريبات مركز البحوث والتي أكدت “العربية” دقتها، وذلك انتظارا لصدور الدراسة كاملة منتصف مايو الجاري، وأوضحت التسريبات أنه من مجموع 93 عرضت ملفاتهم على القضاء، 59% سيعلن الإفراج عنهم قبل حلول 2020، فيما أحيلت 6 ملفات فقط إلى المحاكم الجنائية بينما اختصت بمحاكمة الآخرين محاكم جنح وهو ما طرح تساؤلات إضافية حول ما اعتبره الفرنسيون استسهال في التعامل مع قضايا كهذه.

رفض المجتمع:

وأشار مركز البحوث إلى تساؤلات الفرنسيين حول مشكلة التأقلم ليس من قبل المتطرفين فحسب ولكن من المجتمع الرافض لهم، ضاربا مثلا بأنه عندما سجن فريد بنيتو وهو المتسبب في تطرف الاخوين كواتشي، تخلى عن تطرفه ودرس التمريض وعندما خرج من السجن وبدأ يعمل لفظه المجتمع بمجرد معرفة هويته.

تمويل لافارج:

وأكد تقرير “العربية”، أن شركة لافارج قامت بتمويل الإرهاب في سوريا واعتمدت 4 أساليب في معاملاتها المالية مع داعش، موضحا أن هذا ما رشح عن تحقيقات 3 قضاة أسندت لهم مهمة التحري في تمويل لافارج لداعش.

وأشار إلى أن بعد 11 أشهر من فتح ملف جنائي بخصوص قضية شركة لافارج وتمويلها لمجموعة إرهابية تمكن القضاة الموكل لهم هذا الملف من تحديد أربعه وسائل تمويلية فيما يبقى التحقيق مستمرا بخصوص أسلوب خامس متعلق ببيع الأسمنت.

آليات تمويل الإرهاب:

وتابع التقرير: “الآليات الأربعة التي مولت بموجبها شركة لافارج داعش في سوريا هي مبالغ قدمت في شكل تبرعات، ضرائب دفعتها شركة لافارج لداعش للحفاظ على نشاط مصنع أمسنت الجلابية شمال سوريا، مبالغ دفعت لشراء المواد الخام، وعمولة لعناصر داعش سلمتها شركات نقل المواد التابعة لشركة لافارج.

تت جلسات استماع لمسؤولين في الشركة وجود مالايقل عن 12 معاملة بمجموع 78 ألف دولار، مشيرة إلى أن تمويل الشركة للإرهاب بدء كما يقول المحققون صيف 2012 عندما أوكلت الشركة لأحد المساهمين فيها، مهمة التفاوض الجماعات المسلحة لتسهيل مرور البضائع.

وتوجد أسماء عدة جرى التحقيق معها كسفير فرنسا لدى سوريا في تلك الفترة وفي قطر حاليا إيريك شوفالييه، وأخرى تطالب جهات بالتحقيق معها بينها وزير خارجية الأسبق لوران فابيوس.

