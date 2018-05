بيسكوف: لم نتخذ خطوات بخصوص لقاء بوتين وترامب المحتمل

المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في تصريح صحفي أنه رغم وجود رغبة لدى الرئيسين في عقد اللقاء، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه، مؤكدا أنه لا توجد أي محادثات مفصلة في هذا الشأن.

وأكد البيت الأبيض، نهاية الشهر الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لدى الإدارة الأمريكية: “الرئيس (ترامب) أكد في 20 مارس أنه بحث مع الرئيس بوتين (إمكانية عقد) لقاء ثنائي على ساحات محتملة عدة، بما في ذلك البيت الأبيض”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الروسي جاهز للقاء نظيره الأمريكي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحضير للقمة لم يبدأ بعد.

