المتوسط:

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر سيلتقون في موسكو في الـ 14 من مايو الجاري.

وأضافت زاخاروفا: “من المقرر إجراء جولة مباحثات في 14 مايو لوزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر، ومن المتوقع عقد مباحثات ثنائية على مستوى الوزارات، تتبعها مباحثات مشتركة بصيغة اثنان زائد اثنان”.

وأشارت الناطقة إلى أن المباحثات ستركز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوطيد التعاون بين موسكو والقاهرة لتسوية الأزمات الإقليمية على أساس مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفة أنه من المتوقع بحث الخطوات القادمة لمكافحة الإرهاب والتطرف في العالم.

The post مباحثات وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر منتصف الشهر الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية