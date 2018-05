واشنطن تحذر من نشر أسلحة الصين بالبحر الجنوبي

المتوسط:

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أثارت مع الصين مخاوفها المتعلقة بنشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أنه ستكون هناك عواقب قصيرة وبعيدة الأمد على ذلك.

وكانت شبكة «سي.إن.بي.سي» الإخبارية الأميركية ذكرت يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر على معرفة مباشرة بتقارير استخبارات أميركية أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو في ثلاث من قواعدها في بحر الصين الجنوبي.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات إلى نقل الصين بعض أنظمة الأسلحة إلى جزرها الصناعية في أرخبيل سبراتلي خلال شهر مضى أو نحو ذلك، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

ووفقاً لتقييمات الاستخبارات الأميركية، جرى نقل الصواريخ خلال الثلاثين يوماً الماضية إلى جزر فيري كروس وسوبي وميستشيف، والواقعة على بعد 216 كيلومتراً من الفيليبين وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لمانيلا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها الصين صواريخ في أرخبيل سبراتلي، وتطالب كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي بالسيادة في الأرخبيل.

وأصدرت الفيليبين، حليفة الولايات المتحدة التي تسعى الآن لعلاقات قوية مع منافستها التاريخية الصين، رداً حذراً اليوم على التقارير.

وقال هاري روكيه الناطق باسم الرئيس الفيليبيني إنه «في ظل العلاقات الوثيقة والصداقة التي بنيناها أخيراً مع الصين، فإننا واثقون من أن هذه الصواريخ لا تستهدفنا»، وأضاف أنه «على رغم هذا فإننا سندرس كل الطرق الديبلوماسية المتاحة للتعامل مع الأمر».

