فيتنام تواصل إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرات الدخول

قررت فيتنام الاستمرار في إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد لمدة 3 سنوات أخرى، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

حيث إن زوار فيتنام الذين يحملون جوازات سفر ألمانية وفرنسية وإيطالية وبريطانية وإسبانية سيتم السماح لهم بالمكوث في فيتنام 15 يوما دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سريان القرار الذي يسمح بدخول البلاد بدون تأشيرة في يونيو المقبل، فيما كانت صناعة السياحة تحث على تجديده للمساعدة في تعزيز السياحة.

وارتفع عدد زوار فيتنام من دول غرب أوروبا بين 2015 و2،017 عندما دخل الإعفاء حيز التنفيذ، حيث جاء من تلك المنطقة 1.5 مليون زائر.

وتنتهج فيتنام واحدة من أكثر سياسات التأشيرات صرامة في العالم. ولا يسمح سوى لـ22 جنسية بالدخول بدون تأشيرة.

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