وزير المالية الألماني يكرم كارل ماركس بوضع صورته على طابع بريد تذكاري

قام وزير المالية الألماني أولاف شولتس، بتكريم الفيلسوف والمفكر الألماني الشهير كارل ماركس بوضع صورته على طابع بريد تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 200 لميلاده.

ويمكن الحصول على طابع البريد الذي نفذه مصمم الجرافيك الألماني توماس مايفريد اعتبارا من الآن لدى مكتب البريد.

وسيتم تكريم كارل ماركس الذي يعد الأب الروحي للشيوعية والذي ندد باستغلال العمال في بداية عهد التصنيع، غدا السبت بمناسبة الذكرى الـ 200 لميلاده، خاصة في مسقط رأسه بمدينة ترير.

وسوف تفتتح ثلاثة معارض كبيرة في مدينة ترير أمام الجمهور غدا السبت.

وأُقيم في وسط المدينة عرض "كارل ماركس (1883-1818)، حياة-عمل، نفوذ حتى الوقت الحاضر- حيث سيقام أكثر من 400 معرض من حوالي 12 ولاية ألمانية في متحفين في مدينة ترير.

وهناك أيضا معرضان شريكان في متحف "الكاتدرائية" بالمدينة وفي دار "كارل ماركس" وهو مكان مولده.

ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار عن تمثال ضخم لكارل ماركس، الذي أهدته الصين، بمناسبة الذكرى السنوية، إلى المدينة غدا السبت.

وشهدت الصين أيضا احتفال خاص لإحياء ذكرى ماركس في العاصمة بكين، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج : "على الرغم من حدوث تغيرات عميقة في المجتمع الإنساني فإن اسم كارل ماركس لا يزال يُحترم في كل مكان على مستوى العالم ونظريته لا تزال تضيء بالنور الساطع للحقيقة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا