فيدرير يبحث عن مواصلة هيمنته على الملاعب العشبية عبر بطولة شتوتجارت

أعلن نجم التنس السويسري روجر فيدرير أول من أمس عن عودته إلى الملاعب من جديد عبر بطولة شتوتجارت والتي ستنطلق في الفترة ما بين 11 إلى 17 يونيو المقبل على الملاعب العشبية، وذلك بعد أن انسحب من المشاركة في كافة البطولات التي ستقام على الملاعب الترابية هذا الموسم.

وبالتالي يشارك فيدرير في شتوتجارت للمرة الثالثة في تاريخه، ولا يحظى اللاعب السويسري بنتائج طيبة في تلك البطولة، حيث ودع من الدور الأول العام الماضي على يد اللاعب الألماني تومي هاس، وسبق أن وصل إلى نصف نهائي عام 2016 قبل الخسارة أمام اللاعب النمساوي دومينيك تيم.

وتوج فيدرير العام الماضي بلقبين على الأراضي العشبية وذلك في ويمبلدون وهالي، ويأمل في الفوز باللقب رقم 18 له على الملاعب العشبية هذا الموسم، عندما يشارك في شتوتجارت من أجل تحضير نفسه بأفضل صورة للدفاع عن لقبه في ويبملدون والتتويج باللقب التاسع في مسيرته هناك والـ21 في الجراند سلام بشكل عام.

ونشر فيدرير على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأربعاء الماضي قائلًا: "أشعر بالإثارة لإعلان عودتي إلى بطولة كأس مرسيدس في شهر يونيو المقبل، أتطلع لرؤيتكم جميعًا على الأراضي العشبية في شتوتجارت".

ويحمل النجم السويسري في رصيده 164 انتصارا و24 هزيمة على الملاعب العشبية طوال مسيرته الإحترافية، لتبلغ نسبة انتصاراته على تلك الأرضية 87,2%، ويوجد إلى جانب فيدرير هذا العام في شتوتجارت كل من حامل اللقب لوكاس بويل ونيك كيريوس وميلوس راونيش وهيون تشونج.

ويرحل فيدرير عقب انتهاء منافسات بطولة شتوتجارت للمشاركة في بطولة هالي بحثًا عن التتويج بلقبه العاشر هناك بعدما توج باللقب العام الماضي بالتغلب في المباراة النهائية على اللاعب الألماني ألكساندر زفيريف.

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