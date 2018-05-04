ريال مدريد يسعى لفك العقدة البريطانية في النهائيات

يقدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نتائج مميزة للغاية مع ريال مدريد منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الملكي في مطلع عام 2016، حيث نجح في قيادة الميرينجي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، حيث سيواجه ليفربول يوم 26 مايو المقبل على ملعب كييف في العاصمة الأوكرانية، وللظفر باللقب الثالث على التوالي يتوجب عليه التخلص من العقدة البريطانية.

ولعب ريال مدريد 3 نهائيات أوروبية من قبل أمام الفرق البريطانية أمام كل من تشيلسي وليفربول وأبيردين، وخسر جميع تلك النهائيات.

وكانت البداية في عام 1971 عندما اصطدم بتشيلسي في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية الذي أقيم في أثينا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وبعدها بيومين فاز تشيلسي في لقاء الإعادة بنتيجة 2-1.

وبدوره حظي ليفربول بنجاحات أوروبية مميزة في ثمانينيات القرن الماضي، ومن النهائيات الشهيرة له عندما واجه ريال مدريد في عام 1981 وتغلب عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا كما كانت تعرف سابقًا باسم بطولة أوروبا للأندية البطلة، بهدف نظيف على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي عام 1983، حاول ريال مدريد التخلص من العقدة البريطانية وذلك عندما واجه فريق أبردين الأسكتلندي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، ولكنه خسر بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وبالنظر إلى السجل الأوروبي المميز لريال مدريد الذي يحمل تقريبًا كل الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا وعلى رأسها الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب 12 مرة، يأمل الفريق الملكي في التخلص من تلك العقدة البريطانية في نهائي كييف الشهر المقبل.

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