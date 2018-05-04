هاينكس يقلل من فرص نوير في المشاركة بالمونديال

أشار موقع "فور فور تو" إلى تعافي الحارس الألماني مانويل نوير من إصابته، إلا أنه لن يوجد في قائمة بايرن ميونيخ التي تستعد لمواجهة كولن غدًا في الدوري الألماني، وذلك بعدما غاب الحارس الدولي الألماني عن الملاعب منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقال مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكس عن عودة نوير: "لن يوجد نوير معنا في القائمة التي ستواجه كولن، ولكنه سيتدرب مع الفريق اليوم في محاولة للإسراع من عملية تأهيله، حتى يحظى بفرصة المشاركة في المباريات بداية من الأسبوع المقبل".

وعن إمكانية مشاركته في نهائي الكأس أمام إينتراخت فرانكفورت يوم 19 من الشهر الجاري قال هاينكس: "لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن هذا الأمر وعلينا التحلي بالصبر".

وارتكب حارس بايرن ميونيخ الحالي سفين أولريتش خطأ قاتلا في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى توديع العملاق البافاري للمسابقة الأوروبية، إلا أن هاينكس لا يرغب في معاقبة الحارس على هذا الخطأ.

وعن هذا الأمر قال هاينكس: "في الوقت الحالي هو الحارس الأساسي للفريق، ونثق فيه كثيرًا ويثق هو بدوره فينا، وفي بعض الأحيان لا نحتاج إلى شرح أي شيء، وبالتالي لا أشعر بالقلق إزاء حراسته للمرمى".

ولعب نوير دورًا بارزًا في تتويج ألمانيا بلقب المونديال السابق في البرازيل عام 2014، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن مدرب الماكينات يواخيم لوف سيعتمد في المونديال المقبل في روسيا الصيف المقبل على حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن في حملته للدفاع عن لقبه.

وفي هذا الصدد قال هاينكس: "استعاد نوير كامل لياقته البدنية، حيث عمل بقوة الفترة الماضية لتمتعه بطموح كبير للمشاركة في كأس العالم، وهذا أمر إيجابي، ولكنه لا يملك فرصة كبيرة للمشاركة في المونديال وعليه أن يعترف بهذا الأمر، فهو راجع من عملية جراحية حساسة للغاية".

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