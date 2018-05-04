محمد صلاح: توتي ورونالدو البرازيلي مثلي الأعلى

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي عن اللاعبين العالميين الذين يعتبرهم مثله الأعلى على مستوى الكرة العالمية.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الجمعة: "لقد قلت من قبل، فرانشيسكو توتي والظاهرة رونالدو هما مثلي الأعلي، توتي كان قدوتي منذ أن كنت طفلا صغيرا، قبل أن أعيش الحلم وألعب بجانبه خلال فترتي مع روما".

وأضاف صلاح: "توتي رائع، سواء كإنسان أو لاعب، إنه يتسم بالهدوء، ولديه ثقة كبيرة بنفسه، لقد تعلمت الكثير منه".

وعن تسجيله 43 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، ومقارنته مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أجاب صلاح: "لا تشغلني هذه المقارنات، أفضل التركيز على نفسي، منذ بداية الموسم وضعت لنفسي بعض الأهداف سأبقي الأمر سرا حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك سأقول ما هي، أنا سعيد بما فعلته حتى الآن، أريد الاستمرار في ذلك".

ويواجه ليفربول، فريق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية "كييف".

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