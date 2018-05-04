رفع أعلام الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي الخميس، في رفع أعلام الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر والتي بلغت 16 دولة، بينها ليبيا الدولة المنظمة .

وذكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي أنه تم رفع أعلام الدول المشاركة على مقر إقامة فعاليات المؤتمر المزمع انطلاقه منتصف الشهر بفندق تيبستي السياحي، بعد موافقة الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عثمان البدري .

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية . (وال- بنغازي) ع ط/ ر ت

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