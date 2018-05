انتشال 800 جثة من ضحايا “داعش” بمدينة الرقة السورية

تمكن مسؤولى مجلس مدينة الرقة السورى، من انتشال 800 جثة من تحت الأنقاض قضوا على أيدى عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى أثناء وجودهم فى المدينة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس المدينة المدنى، قوله، إنهم تمكنوا من انتشال 800 جثة من تحت انقاض الحرب مع “داعش”، منذ مطلع العام الحالى.

مشيرا إلى أنه يتم تسليم الجثة التى يتعرفون عليها لذويها ويتم ترقيم الجثث المجهولة قبل دفنها، وأعرب الفريق عن الاعتقاد بوجود نحو 4 آلاف جثة ما تزال تحت الأنقاض، مطالبين الدول المانحة بزيادة الدعم المقدم إليهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم فى أسرع وقت.

