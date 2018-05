أنباء عن مقتل عبد الملك الحوثى فى غارة لمقاتلات التحالف العربى

بثت وسائل إعلام يمنية أنباء عن احتمالية مقتل زعيم ميليشيات الحوثى عبد الملك الحوثى، فى غارة لمقاتلات التحالف العربى فى اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية أن الغارة الجوية استهدفت تجمعا لقيادات من ميليشيا الحوثى فى مدينة سحار التابعة لمحافظة صعدة.

وكانت مصادر إعلامية أكدت، فى وقت سابق، خروج زعيم ميليشيا الحوثى من صعدة بعد تقدم قوات الشرعية على أكثر من جبهة فيها.

فيما لم تؤكد ميليشيا الحوثى مقتل زعيمها عبد الملك الحوثى فى غارة جوية للتحالف العربى.

كانت رئيس ما يعرف “المجلس السياسى للحوثى” صالح الصماد قد لقى حتفه، منذ أيام، فى غارة جوية لقوات التحالف العربى استهدفت عدد من الحوثيين.

