قالت المنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو” اليوم الجمعة، إن مسئولين منها سيزورون كوريا الشمالية الأسبوع القادم لبحث طلب بيونج يانج فتح خطوط طيران جديدة إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت المنظمة فى بيان أن طلب كوريا الشمالية لإقامة خطوط طيران جديدة إلى كوريا الجنوبية هو الآن موضع “بحث ودراسة”.

