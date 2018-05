ترامب يعلن تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إنه تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضح الرئيس الأمريكي “حددنا التاريخ والمكان وسيتم الإعلان عنهما قريبا”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وكان “البيت الأبيض” قد أعلن أن القمة التاريخية بين الرئيسين يمكن أن تعقد في هذا الشهر، طالما قدمت كوريا الشمالية تنازلات معينة، وأوضح ترامب، للصحفيين، “لقد حدثت أشياء كثيرة فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين حاليا في كوريا الشمالية”.

وكانت قناة” سي بي إس” الإخبارية قد نقلت في وقت سابق، عن مصادر في الإدارة الأمريكية، القول إن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يمكن أن يعقد في منغوليا أو سنغافورة.

