عرضت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود، اليوم الجمعة،مساعدة اليونان فى إدارة الزيادة الأخيرة فى أعداد المهاجرين واللاجئين عن طريق البر والبحر، وقالت.إن قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية مستعدة لتقديم يد العون فى هذا الملف

وأكدت برتود، وفقا لصحيفة “كاثمريني” اليونانية، تقارير تشير إلى زيادة كبيرة فى أعداد الوافدين لجزر شرق بحر إيجه وإفروس على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وقالت إن جميع الوكالات الأوروبية المعنية تحت تصرف اليونان للمساعدة فى حماية حدودها.

وأضافت المتحدثة، أن المفوض الأوروبى للهجرة ديمتريس أفراموبولوس يواكب التطورات ويجرى اتصالات منتظمة بالسلطات التركية وكذلك اليونانية المعنية بتلك القضية.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية لمراجعة قواعد دبلن، التى تنص على أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم داخل الاتحاد الأوروبى يجب إعادتهم إلى بلد دخولهم التى عادة ما تكون اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا، قالت برتود إن الرئاسة البلغارية للاتحاد حاليا تقوم بصياغة اقتراح سيعرض على قمة الاتحاد الأوروبى للمناقشة فى شهر يونيو المقبل.

The post المفوضية الأوروبية تعرض مساعدة اليونان لحل أزمة تدفق المهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية