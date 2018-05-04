في مؤتمر مصر خزائن الأرض.. الجنابي يشكر الرئيس السيسي ويرفع شعار دع عملك يتكلم

وجه السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل، الشكر للدولة المصرية، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار "مصر خزائن الأرض".

وأكد الجنابي، خلال كلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار، أن المؤتمر "يهدف لتحقيق ما يسعى إليه المجلس في المجال الاقتصادي والاستثماري، بعد الإنجازات العديدة التي حققها في مجال العلم والاقتصاد".

كما أشار إلى أن المجلس رفع شعار "دع عملك يتكلم"، لافتًا إلى أنه "سيتم إنشاء أول مركز علمي متكامل ليكون طوق النجاة للأجيال القادمة".

وينظم المجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية المؤتمر العربى الإفريقى الدولى للاستثمار لرجال وسيدات الأعمال تحت شعار "مصر خزائن الأرض" بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمتى الأمم المتحدة واليونيسكو، وبحضور دولى يتجاوز 50 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وبمشاركة العديد من المؤسسات الدولية لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر الواعدة والمبشرة فى ظل ما تشهده مصر من الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى كل ربوع الوطن .

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