إصابة 350 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، على متظاهرين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة مما أسفر عن إصابة نحو 350 منهم.

وقال مسعفون إن نحو 50 شخصًا أصيبوا بالرصاص، وإن ثلاثة منهم في حالة حرجة، في حين أنهم عالجوا 300 آخرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ومن إصابات أخرى، على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي، حيث أقام سكان غزة مخيمات في إطار "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت يوم 30 مارس.

ودفع شبان إطارات سيارات بعد أن أضرموا فيها النار إلى مسافة نحو 300 متر من السياج الحدودي، ليشكل دخانها ساترًا يعوق القناصة الإسرائيليين على الجانب الآخر عن التصويب. وقتل ما لا يقل عن 43 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي في الشهر الماضي.

وقال محتجون إنهم استخدموا المقاليع لإسقاط طائرتي استطلاع إسرائيليتين صغيرتين بدون طيار، وأكد الجيش الإسرائيلي فقدانه للطائرتين.

ومع احتفال إسرائيل بالذكرى السبعين لتأسيسها يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، وهي ذكرى التهجير الجماعي لفلسطينيين في عام 1948.

وشهدت احتجاجات غزة تجمع الآلاف بأعداد تتزايد أسبوعًا بعد الآخر، للمطالبة بحق عودتهم إلى منازل عائلاتهم أو أراضيهم التي كانوا يملكونها في السابق، والموجودة الآن في إسرائيل.

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