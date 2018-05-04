وزير السياحة اليمني يدعو العالم للاستثمار بجزيرة سقطرى.. ويؤكد: لم تطلق فيها رصاصة

قال الدكتور محمد قباطي، وزير السياحة اليمني إنه "بالرغم من وجود حرب في اليمن، فإن هناك مناخًا خصبًا للاستثمار، ويبرز ذلك في جزيرة سقطرى، وهي جزيرة لم تطلق فيها رصاصة واحدة منذ أكثر من ألف عام".

وأضاف قباطي، خلال كلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار، الذي يرأسه السفير عماد طارق الجنابي: "هي جزيرة فريدة، لا يوجد مثلها في العالم، وبالرغم من الحرب التي شارفت على الانتهاء، فإننا اليوم ندعو للاستثمار فيها لأنها جزيرة ناشئة، وبها البنية الرئيسة للاستثمار".

وأشار وزير السياحة اليمني إلى أنه يوجد بالجزيرة "أهم مطار في اليمن، والآن توجد مؤشرات جيدة للنمو الاقتصادي"، قائلًا إن اليمن سيكون عند توقف الحرب "أكبراقتصاد نموًا في العالم".

كما لفت إلى أن الجزيرة "بها آلاف الأنواع من النباتات التي لا تنمو إلا بها، كما توجد حيوانات لا تعيش في أي مكان بالعالم إلا فيها، وأهل الجزيرة يرحبون دائمًا بالزائرين من مختلف أنحاء العالم".

وينظم المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار لرجال وسيدات الأعمال تحت شعار " مصر خزائن الأرض"، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمتي الأمم المتحدة واليونيسكو، وبحضور دولي يتجاوز 50 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وبمشاركة العديد من المؤسسات الدولية، لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر، في ظل ما تشهده مصر من الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

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