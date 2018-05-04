سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر يبحث مع وزير الدفاع الروسي مكافحة الإرهاب وسُبل حل الأزمة الليبية

موسكو 04 مايو 2018 (وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، عقد اجتماعاً عبر جسر تلفزيوني مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو .

وقالت وزارة الدفاع الروسية – في بيان – إن الوزير سيرغي شويغو بحث مع سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، ملف مكافحة الإرهاب الدولي، وسُبل حل الأزمة الليبية .

وأضافت الدفاع الروسية – في بيانها – “أجرى وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، محادثات عبر جسر تلفزيوني، مع القائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر” .

وأفاد البيان أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب الدولي، وتسوية الأوضاع في ليبيا . (وال- موسكو) ر ت

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