المتهم بالتخطيط لقتل تيريزا ماى يرفض اتهامه بإرتكاب جرائم إرهابية

قال رجل متهم بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام محكمة في لندن، اليوم الجمعة، إنه غير مسؤول عن ارتكاب جرائم إرهابية.

ويواجه نعيم الرحمن، وهو من سكان شمال لندن، اتهامات بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننج ستريت حتى يتسنى له الوصول إلى مكتب تيريزا ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار.

ومثل نعيم الرحمن أمام محكمة “أولد بيلي” الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته المقررة الشهر المقبل.

