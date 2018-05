المتوسط:

نشرت مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية تقريرا، جاء فيه أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أجرى عدة مكالمات هاتفية مع قادة دول الخليج طلب خلالها بالاتحاد من أجل محاصرة إيران ومواجهة برنامجها التوسعى.

وبحسب الصحيفة فأن ترامب طالب دول الخليج بالتكاتف والاتحاد بهدف محاصرة إيران.

