غيري ديكور منزلك بكرتونة بيض فارغة.. 7 حيل بسيطة تساعدك

تغيير ديكور المنزل، أمر تسعى له كل سيدة، من وقت لآخر، فالأمر أصبح لا يحتاج المزيد من النفقات والمال، من أجل التغيير داخل منزلك، فيمكن إضافة لمسة سحرية على الديكور والأثاث باستخدام الأغراض القديمة والصناديق والعبوات الفارغة دون الحاجة إلى إنفاق النقود.

فكري دائما في استخدام كل ما تجدينه أمامك، من زجاجات فارغة أو أكسسوارات تالفة، وحتى عبوات الكرتون التي يكون فيها البيض، يمكنك استخدامها لإضافة لمسة فنية جميلة داخل منزلك، من خلال عدة طرق سنتناولها في هذا الموضوع:

1- استخدمي صندوق البيض الفارغ في عمل طوق من الأزهار الملونة والجميلة، كل ما عليك هو قص صندوق البيض الفارغ على شكل أزهار، واستخدمي الألوان في تلوينها.

2- استخدمي كرتونة البيض الفارغة في مطبخك، واصنعي منها قوالب الكب كيك، ويمكنك التحكم في حجمها بما يناسب وضع قوالب الكيك التي تصنعينها لأطفالك في المنزل، وجربي تزيينها بأي طريقة تحبينها.

3- طفلك سيحب تلوين كرتونة البيض، شاركيه اهتماماته، وأحضري ألوان الماء أو الخشب، وقصي كرتونة البيض، ويمكنك تزيينها بقطع قماش أو أي أكسسوارات تالفة لديك، الأمر سيكون جميلا وسيسعد أطفالك.

4- اصنعي مصابيح ملونة من خلال كرتونة البيض، كل ما عليك هو قص العلبة بالشكل الذي يناسبك وتلوينها، ووضع لمبة صغيرة داخلها، فسيكون الشكل مختلفا ومتميزا في غرفتك.

قد يهمك.. أدوات المطبخ القديمة ديكور مميز في منزلك بـ10 لمسات بسيطة

5- إذا كنت من محبي الطيور، فكرتونة البيض الفارغة ستساعدك بشكل كبير، في تصميم صناديق البيض الفارغة لوضع طعام الطيور، علقيها في خيط أو سلك في أحد جدران منزلك.

6- استخدمي كرتونة البيض الفارغة لديك، في صنع إطارات للمرأة، من خلال قصها وصنع أشكال منها، ولزقها على إطار المرأة. قد يهمك.. 8 أفكار بسيطة لتزيين ديكور منزلك بألوان شم النسيم المبهجة

7- تحتاج كل فتاة لوعاء حفظ الأغراض الصغيرة، مثل الخيوط والأزرار والدبابيس التي تستخدمها كل فتاة للطرحة، كرتونة البيض تساعدك في ذلك من خلال قصها وتلوينها بلون زاه، ووضع الأغراض بها، يمكنك استخدام السلالم الخشبية في الديكور أيضًا.

بهذه الطرق تضيفين لمسة فنية على ديكور منزلك، بأسهل الطرق دون الحاجة لإنفاق الأموال، فكل بيت لا يخلو من كرتونة بيض فارغة، استخدميها بالطرق السابقة لتغيير ديكور منزلك، وإسعاد أطفالك الذين سيشاركون في التلوين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا