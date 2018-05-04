سوريا.. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تُكمل مهمتها في دوما

عين ليبيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، عن وزارة الدفاع قولها إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنهوا عملهم في الموقع، الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم بالغاز في مدينة دوما السورية.

وتحقق المنظمة في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل لتحديد إن كانوا قتلوا بفعل ذخيرة محظورة.

و ذكرت و كالات أنباء روسية الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، قوله إن المفتشين أنهوا جولتهم في مواقع بدوما.

وكان مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه قال إن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عاد إلى هولندا، الخميس، بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل.

وكان الهجوم الكيمياوي الذي اتهم الغربيون النظام السوري بتنفيذه، ذريعة لضربة شنتها واشنطن ولندن وباريس على منشآت عسكرية سورية.

واتهم الغربيون روسيا مرارا بعرقلة وصول مفتشي المنظمة الى دوما، وهو ما تنفيه موسكو بشدة واصفة الاتهامات بانها “لا أساس لها”.

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