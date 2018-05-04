الوقت والطريقة المثالية لوضع كريم العين.. 7 خطوات تساعدك

كريم العيون من أهم مستحضرات التجميل التي يجب أن تهتم بها كل فتاة، لأن العين من أكثر المناطق التي تتعرض لمشاكل بداية من الهالات السوداء التي تظهر بسبب عدم النوم الكافي والإرهاق في العمل، إلى التجاعيد التي تظهر بسبب عدم الاهتمام بالبشرة.

وضع كريم العين يجب أن يكون بطرق وفي أوقات محددة، كي يساعدك في تأخير ظهور التجاعيد وإخفاء الهالات السوداء وعلاج مشكلات احمرار وتورم العينين، وبشرة العين حساسة ويجب الاهتمام بأدق التفاصيل فيها لمنع أي مشاكل، ونستعرض في هذا الموضوع الأوقات المناسبة لوضع كريم العين ومنها:

1- للحفاظ على بشرتك بشكل عام، احرصي على شرب المياه بكميات كبيرة، وتناول الخضراوات والفاكهة، والنوم لعدد ساعات كاف، لتسمتعي ببشرة صافية خالية من التجاعيد ولمنع ظهور الهالات السوداء.

2- عند اختيارك كريم العين اختاري ما يحتوي على مادتي الجلسرين وفيتامين ب، لأنها من أكثر المواد التي تساعدك في ترطيب البشرة الحساسة المحيطة بالعين، اعرفي ازاي تخفي الهالات السوداء بالمكياج من هنا.

3- تجنبي وضع الكريم على جفنك وتحت خط الرموش السفلي، لأن هذه الطريقة تؤثر على عينك وتعمل على إدخال الكريم فيها، لذلك قومي بوضع الكريم على عظمة الحاجب وتحت عينيك، وابتعدي تماما عن خط الرموش السفلي، وضعيه على عظمة العين الدائرية.

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4- اهتمي بغسل بشرتك جيدًا قبل الذهاب للنوم، لأن النوم بالماكياج يسبب لك الكثير من المشاكل ويؤدي لظهور الحبوب والبثور السوداء والهالات السوداء، فقبل ساعة من الذهاب للنوم، اغسلي وجهك، واستخدمي كريم عيون ومرطبا جيدا، واحرصي على المستحضرات المصنوعة من مواد طبيعية، وابتعدي عن الكيماوي منها.

5- لا تفركي منطقة العين لأن هذا من الأمور التي تسبب التجاعيد ومشاكل البشرة، احرصي على وضع الكريم بأناملكِ على محيط وتحت العين، حرّكي أصابعكِ على شكل دائرة ولا تضغطي على بشرتك بشكل قوي.

6- اختاري كريم العين من الكولاجين، فهو من المواد الهامة التي يجب أن تتوفر في كريم العين أيضا، حتى يعمل على زيادة مرونة البشرة وتقليل التجاعيد.

7- بعد وضع كريم العين يمكنك استخدام مستحضرات التجميل، بعد مرور عشر دقائق كاملة للتأكد من امتصاص البشرة له، فهو يساعدك في ثبات مكياج العين، ومستحضرات التجميل بشكل عام تكون أكثر فاعلية إذا كانت البشرة خالية من الأوساخ التي تسد المسام.

بهذه الخطوات تحصلين على عيون جذابة خالية من مشاكل البشرة والتجاعيد والهالات السوداء، ولا تفرطي في كمية الكريم التي تضعينها تحت عينك، حتى لا يزداد الملمس الدهني، ولا تستطيعي استكمال مكياجك.

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