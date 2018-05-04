للتوفير..لا تشتري هذه المنتجات من السوبر ماركت

مع بداية كل شهر والحصول على المرتب، تطلبين من زوجكِ مصورف البيت لقضاء االحتياجات اللازمة وشراء النواقص، وبعض ربات البيوت ترى أنه من الأسهل الذهاب إلى السوبر ماركت واقتناء كل الأشياء من هناك، كما أن بعض الرجال يؤيدون ذلك لذهاب الأسرة معًا لعمل “شوبينج” لكل ما يحتاجه المنزل والأولاد، ولكن إذا كنت تريدين توفير بعض المال، فهناك بعض الأشياء التي يجب اقتنائها من الوسبر ماركت إلا في حالة وجود خصومات، غير ذلك إهدار لجيب زوجكِ، ويُقدم موقع “Health.com” نصائح بسيطة لكي.

1- السناك

عندما تذهبين إلى السوبر ماركت برفقة عائلتكِ، ستجدين شنطة التسوق مليئة بأكياس الشيبسي وعلب الكرون فليكس، وبعض من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، كل ذلك يجعلك تنفقين الكثير من المال، وفي نفس الوقت لها اضرار لطفلكِ، من مواد حافظة إلى سكريات تسبب السمنة وأمراض السكري إذا زاد تناولها عن الحد، بالإضافة إلى أن بعض الأنواع يكون سعرها مرتفعًا عن إذا تم شرائها من أماكن أخرى، وهناك 8 نصائح للحصول على سناك صحي.

2- الكيك

بالطبع يوجد قسم للحلويات داخل السوبر ماركت، وإذا كنت على موعد مع مناسبة خاصة مفاجأة فقد تشتري الكيك أو الجاتوه من السوب ماركت، ولكن عليك معرفة أن شرائها من المحلات النخصصة بصنعها أفضل كثيرًا من ناحية المذاق والسعر، كما أنك ستجد كل الأنواع الطازجة، كما أن هناك طريقة مثالية لعمل كيك البرتقال في المنزل.

3- منتجات النظافة الشخصية

السوبر الماركت الذي لديه العديد من الأقسام المختلفة وتتوه داخله، وتحتار فيما تشتريه، كل ذلك يغريك لشراء أشياء قد لا تتسخدمها أو هذا ليس المكان المناسب لشرائها، على سبيل المثال شفرات الحلاقة ومنتجات النظافة الشخصية ستجدها بأسعار أفضل خارج السوبر ماركت وبماركات لاتحصى، ولكن إذا وجدت خصومات عليها، فليس هناك مانع لشرائها.

4- الخضروات والفاكهة الجاهزة

إذا كنت امرأة عاملة ولا تجدين الوقت لتحضير الطعام، فابسط شيء تقومين به شراء الخضروات والفاكهة الجاهزة من حيث التنظيف والتقطيع، ولكن كل ذلك يأخذ من محفظتكِ عند شرائها من السوبر ماركت، كل ما عليك فعله هو تقسيم وقت بشكل منظم للقيام بمهامكِ المنزلية وتحضير كل ذلك بالبيت بدلًا من إهدار المال، ولتجنب الجلطات الدماغية .. اعرف فوائد الفاكهة.

5- الفراخ

كل ما تشترينه جاهزًا من أجل راحتكِ سيكلفكِ الكثير من المال، كما أن بعض السيدات لا تستطيع تنظيف اللحوم والفراخ والأسماك وتقطيعها بالشكل المناسب، وبناء على ذلك تشتريها جاهزة ومعبأة، لتكون سريعة التحضير، وهذه الخطوة قد تجعل جيب زوجكِ فارغًا سريعًا.

6- المنظفات

بالطبع المظفات باهظة الثمن وتكلفك الكثير من المال على الرغم أن مدة استخدامها طويلة، ولكن محلات الجملة المكان الأفضل لشرائها، اما السوبر ماركت يجعل زوجك يعلن إفلاسه في بداية الشهر، لذا وفري المال واذهبي فورًا إلى المكان المناسب لشراء المنظفات…احذري من استخدام المنظفات الصناعية لهذا السبب.. وإليكِ البديل.

وفري الكثير من المال وابتعدي قدر الإمكان عن السوبر ماركت الذي يغريكِ باقسامه المتعددة والمنتجات التي لا تحصى، فكل ذلك يسحب من جيب زوجكِ وميزانية المنزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا