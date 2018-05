كشف قائد شرطة ريف دمشق عصام الحلاج، في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، يوم الجمعة، عن إعادة العديد من المسروقات لأصحابها خلال دخول قوات الأمن الداخلي للمنطقة.

وقال عصام الحلاج إنه تمت إعادة غواطس مياه لأصحابها كان المسلحون استولوا عليها ويقدر ثمنها بنحو 200 مليون ليرة سورية.

وأضاف قائد شرطة ريف دمشق أنه تم نشر حوالي 600 عنصر في دوما، منهم 500 من قوات حفظ النظام، مؤكدا أن عدد عناصر الشرطة في المناطق الأخرى يتراوح ما بين 20 إلى 30 عنصرا في كل ناحية.

إلى ذلك، كشفت إحصائيات صادرة عن قيادة شرطة ريف دمشق أن عدد الضبوط المنظمة في مناطق الغوطة بلغت نحو 1460 ضبطا بمختلف الشكاوى، موضحة أن عددها في دوما بلغ 200 في حين في حرستا بلغت 600 ضبط.

من جهته أعلن قائد منطقة دوما العقيد محمد الخليل، أنه تم العثور على 2000 سيارة في شوارع دوما وقد تم وضعها في كراجات الحجز لإعادتها إلى أصحابها في حال مراجعة قيادة المنطقة، مؤكدا أنه ينظم يوميا نحو 50 ضبطا خاصا بالوثائق الضائعة للمواطنين.

وأفاد الخليل بأنه يتم إجراء مسح عقاري للسكن والشقق المتروكة من أصحابها لمعرفة أسماء أصحابها والحفاظ عليها ومن الذي يقطن فيها وكيفية سكنه هل هي نظامية لمعالجتها حسب الأصول القانونية.

The post الشرطة السورية تستعيد مسروقات بقيمة نصف مليون دولار فى دوما appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية