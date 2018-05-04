مقّترح , لمقاربة على لسان الهيئة الاممية للمعّضلة الليبية … بقلم / البانوسى بن عثمان

ايها الليبيون . يجب الا يغيب عنكم , باننا لا نتعامل مع المعّضلة الليبية . كحالة ليبية منفردة , ترّبك حياتكم وتأزّمها و فقط . بل كمعّضلة . تؤسس لبؤرة توثر فى منطقة حيويّة . ان تمكنت وتجذّرت فى جغرافيتها , سيكون لها مردود جدا سلبى وخطير ليس على جغرافية بلادكم وحسب . بل على جغرافية المتوسط والسلم العالمي . ومن هنا وحرصا على وأد الخطر فى مهّده . دعونا جميعا نتفهّم . بان التعاطي مع هذا الواقع . لا يتم في تقديرنا . من خلال نظرة سطحية للمعّضلة . وذلك باعتماد مفردات الامر الواقع , التى تتصدر المشهد الحالي وترّبكه , كأساس للمعّضلة . تم نجتهد ونسعى نحو خلق توازنات وتوافقات فى ما بينها , وسينتهى بنا الامر جميعا . وعن سؤ تقدير منا الى اعادة انتاج الماضي . وهذا ما لا يريده احد منا . لا نه وببساطة القول . قد يحدث هذا نتيجة لقراءة قاصرة للمعّضلة , حين نذهب نحو التعامل مع اعراض المعّضلة , كمعّضلة . وليس كعارض من اعراضها . بل يجب التعاطي مع حالتكم هذه , من خلال قراءة موضوعية شاملة للواقع الليبي فى مجّمله . عبر ثوابته الثلاثة الجغرافية . الديمغرافية . الثقافية .

فواحدة من معطيات هذه القراءة . تقول بان الجغرافية الليبية جزء من فسيفساء جغرافية غرب المتوسط . ومن هنا لا نستطيع ان نتعامل مع ليبيا , الا كمفردة من مفردات جغرافية غرب المتوسط . ومفردة اساسية فى تَشكّل الفضاء المغاربى المتوسطي , لان الثابت الديمغرافي الثقافي يشدّها وبقوة الى ذلك . ونحن كهيئة اممية لا نستطيع تخطى هذه الحقائق , ولا يجوز لنا القفز فوق هذا الواقع الموضوعى . الذى يعتبر الاساس الجيد لكل بناء دائم ومتين . وفضل عن ذلك . فتجاهل هذا الواقع الموضوعي او الغفّلة عنه . سيذهب بنا فى تعاطينا مع المعّضل الليبيى . الى مكان اخر والى نتيجة اخرى لا تتوافق مع بغّيتنا وما نصبوا اليه . وايضا وكهيئة اممية . ففى القفز فوق هذا الواقع الموضوعي . تجاوزا لحيادنا المطلوب . اتنا تعاطينا مع قضايا الدول والعالم , وفيه نسف لخط مسارنا المبدئي المعروف . الذى من ركائزه زيادة رقعة السلم على مساحة جغرافية العالم . ولا ينهض سلم جيد واستقرار دائم يتجاهل الواقع الموضوعى . الذى من مفرداته , يتشكل الاساس الصلب الذى ينهض علية هذا البنيان المنشود لنا , ودائما .

فنحن كهيئة اممية , ولكى نكون منسجمين مع مبدأنا . لا نستطيع التعامل مع المعضلة الليبية . الا من خلال الواقع الموضوعي لليبيا . وفى مقدمتها اعتماد الجغرافيا الليبية الوعاء الوطني الوحيد لليبيا . وبما أن الجغرافي الديمغرافي الثقافي الليبي . يضعها من ضمن جغرافيات غرب المتوسط . ويشدّها بقوة الى الفضاء المغاربي المتوسطي . سنعمل على تثبيتها وغرسها وتجّديرها داخل هذا الحيز الجغرافي والفضاء المغاربي المتوسطي . ليس لأننا نريد ذلك . بل لان الواقع الموضوعي يلّزمنا بهذا .

وقد يكون فى كل هذا . بعث الحياة ونفخها فى كيان ليبي مستقل . وهذا سيُحملنا عبء اخر . يتمثل فى مساعدة هذا الكيان على النهوض . بدفعه اولا نحو تحسّس ذاته . ففى ذلك تحّفيز له على اسّتعادة وعّيه الموضوعي . الذى سيساعده كثيرا فى ترتيب اولوياته . ومنها استدعاء واستدراج الامن والاستقرار الضروريين لكل نمو ونهوض . الى داخل جغرافيته . من خلال مد جسور من التواصل المنتج البناء , مع محيطه الجغرافي بغرب المتوسط . وبأولوية عن من سواها , مع الجغرافية المغاربية المتوسطية . لان فى هذا تأسيس للمصالح البيّنية . مع هذا الفضاء الجغرافي . ذو الاهمية الحيوية لهذا الكيان الليبي الجديد . وكى لا تذهب جهودنا ادراج الرياح . يجب ان نعمل على تحّصين هذا الكيان الجديد . ضد التعثر والوقوع فى مراحله الاولى . بإسناده بدعائم دستورية . من خلال التنّصيص لكل ما فات ذكره , داخل متن دستوره .

وتمت مسار اخر . يكون وفى الان نفسه . موازى لمسار تثبيت وغرس وتجذير الجغرافية الليبية فى فضائها الطبيعي . يتولى هذا الموازي فى مسّعاه . مساعدة هذا الكيان المستقل الجديد . فى انتاج آليات إدارته الذاتية . من خلال الذهاب معه نحو صياغة دستور . يجب ان تكون روح هذا الكيان المستقل الجديد ومقاصده , حاضرة فى ثنايا بنوده وابوابه . ودفّعه ايضا وبدعم منا . نحو هيكلة توجهه الدستوري هذا . بإنزالها على دنيا الواقع . فى هيئات مؤسساتية . مفوضية عليا للانتخابات . برلمان . محكمة دستورية . الخ . تم الذهاب معه نحو بث الحياة فى داخل هذه المؤسسات الدستورية . بمساعدته على اجراء عملية انتخابية , مسّتوفية شروط النزاهة . مع قانون انتخابي جيد , لا يُرخّص بالمرور الى داخل قاعة البرلمان , الا لذوى المؤهلات والكفاءة . المشبّعون بروح هذا الكيان الليبيى المستقل ومقاصده . ولكن كهيئة اممية . دعونا نقول هنا . يجب فهم تناولنا وصياغاتنا على هذا النحو . هو انحياز لنتاج جهد وعمل مبنى على حقائق الواقع الليبيى . الذى تقوله الجغرافيات الليبية الثلاث , ولا يسّتند الى اجتهادات وتأويلات لأهواء واغراض شخصية .

وفى الخاتمة نقول . نحن ومن جانبنا . سنرحب بكل جهد يدفع فى هذا الاتجاه . وسنمّنحه غطائنا الأممي . ولا نقبل بطعن مصداقيتنا . بالقيام بأعمال لا تصب فى هذا الاتجاه . ونفضل الانسحاب من الساحة . على منح غطاءنا الاممى , لأعمال لا تخدم هذا الكيان الليبيى المستقل . او تتعارض مع مبادى هيئتنا الاممية . . . .

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