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مقّترح , لمقاربة على لسان الهيئة الاممية للمعّضلة الليبية … بقلم / البانوسى بن عثمان

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

مقّترح , لمقاربة على لسان الهيئة الاممية للمعّضلة الليبية  … بقلم / البانوسى بن عثمان

      ايها الليبيون . يجب الا يغيب عنكم , باننا لا نتعامل مع المعّضلة الليبية . كحالة ليبية منفردة , ترّبك حياتكم وتأزّمها و فقط . بل كمعّضلة . تؤسس لبؤرة توثر فى منطقة حيويّة . ان تمكنت  وتجذّرت فى جغرافيتها , سيكون لها مردود جدا سلبى وخطير ليس على جغرافية بلادكم وحسب . بل على جغرافية المتوسط والسلم العالمي . ومن هنا وحرصا على وأد الخطر فى مهّده . دعونا جميعا نتفهّم . بان التعاطي مع هذا الواقع . لا يتم في تقديرنا . من خلال نظرة سطحية للمعّضلة . وذلك باعتماد مفردات الامر الواقع  , التى تتصدر المشهد الحالي وترّبكه , كأساس للمعّضلة . تم نجتهد ونسعى نحو  خلق توازنات وتوافقات فى ما بينها , وسينتهى بنا الامر جميعا . وعن سؤ تقدير منا   الى اعادة انتاج الماضي  .  وهذا ما لا يريده احد منا  . لا نه وببساطة القول . قد يحدث هذا نتيجة لقراءة قاصرة للمعّضلة , حين نذهب نحو التعامل  مع اعراض المعّضلة , كمعّضلة .  وليس كعارض من اعراضها .   بل يجب التعاطي مع حالتكم هذه , من خلال قراءة موضوعية شاملة للواقع الليبي  فى مجّمله . عبر ثوابته الثلاثة الجغرافية . الديمغرافية . الثقافية .

     فواحدة من معطيات هذه القراءة .  تقول بان الجغرافية الليبية جزء من فسيفساء  جغرافية غرب المتوسط . ومن هنا لا نستطيع ان نتعامل مع ليبيا , الا كمفردة من مفردات جغرافية غرب المتوسط  . ومفردة اساسية فى تَشكّل الفضاء المغاربى المتوسطي , لان الثابت الديمغرافي الثقافي يشدّها وبقوة الى ذلك . ونحن كهيئة اممية لا نستطيع تخطى هذه الحقائق , ولا يجوز لنا القفز فوق هذا الواقع الموضوعى . الذى يعتبر الاساس الجيد لكل بناء دائم ومتين  . وفضل عن ذلك .   فتجاهل هذا الواقع الموضوعي او الغفّلة عنه . سيذهب بنا فى تعاطينا  مع المعّضل الليبيى . الى مكان اخر والى نتيجة اخرى لا تتوافق مع بغّيتنا وما نصبوا اليه  .  وايضا وكهيئة اممية  .  ففى القفز فوق هذا الواقع الموضوعي .  تجاوزا لحيادنا المطلوب . اتنا تعاطينا مع قضايا الدول والعالم  , وفيه نسف لخط مسارنا المبدئي المعروف  . الذى من ركائزه زيادة رقعة السلم على مساحة جغرافية العالم  .  ولا ينهض سلم جيد واستقرار دائم يتجاهل الواقع الموضوعى  . الذى من مفرداته , يتشكل الاساس الصلب  الذى ينهض علية هذا البنيان المنشود لنا , ودائما .

    فنحن كهيئة اممية , ولكى نكون منسجمين مع مبدأنا  . لا نستطيع التعامل مع المعضلة الليبية .  الا من خلال الواقع الموضوعي لليبيا . وفى مقدمتها اعتماد الجغرافيا الليبية   الوعاء الوطني الوحيد لليبيا . وبما أن الجغرافي الديمغرافي الثقافي الليبي . يضعها من ضمن جغرافيات غرب المتوسط . ويشدّها بقوة الى الفضاء المغاربي المتوسطي  . سنعمل على تثبيتها وغرسها وتجّديرها داخل هذا الحيز الجغرافي والفضاء المغاربي المتوسطي . ليس لأننا نريد ذلك . بل لان الواقع الموضوعي يلّزمنا بهذا  .

    وقد يكون فى كل هذا . بعث الحياة ونفخها فى كيان ليبي مستقل  . وهذا سيُحملنا عبء اخر . يتمثل فى مساعدة هذا الكيان على النهوض  .  بدفعه  اولا نحو تحسّس ذاته  . ففى ذلك تحّفيز له على اسّتعادة وعّيه الموضوعي  . الذى سيساعده كثيرا فى ترتيب اولوياته . ومنها استدعاء واستدراج الامن والاستقرار الضروريين لكل نمو ونهوض . الى داخل جغرافيته . من خلال مد جسور من التواصل المنتج البناء ,  مع محيطه الجغرافي بغرب المتوسط . وبأولوية عن من سواها , مع الجغرافية المغاربية المتوسطية . لان فى هذا تأسيس للمصالح البيّنية . مع هذا الفضاء الجغرافي . ذو الاهمية الحيوية لهذا الكيان الليبي الجديد  . وكى لا تذهب جهودنا ادراج الرياح . يجب ان نعمل على تحّصين هذا الكيان الجديد  .  ضد التعثر والوقوع فى مراحله الاولى . بإسناده بدعائم دستورية . من خلال التنّصيص لكل ما فات ذكره , داخل متن دستوره  .  

     وتمت مسار اخر . يكون وفى الان نفسه . موازى لمسار تثبيت وغرس وتجذير الجغرافية الليبية فى فضائها الطبيعي . يتولى هذا الموازي  فى مسّعاه .  مساعدة هذا الكيان المستقل الجديد . فى انتاج آليات إدارته الذاتية . من خلال الذهاب معه نحو صياغة دستور .  يجب ان تكون روح هذا الكيان المستقل الجديد ومقاصده , حاضرة فى ثنايا  بنوده وابوابه  .  ودفّعه ايضا وبدعم منا . نحو هيكلة توجهه الدستوري هذا . بإنزالها على دنيا الواقع . فى هيئات مؤسساتية . مفوضية عليا للانتخابات . برلمان . محكمة دستورية . الخ . تم الذهاب معه نحو بث الحياة فى داخل هذه المؤسسات الدستورية . بمساعدته على اجراء عملية انتخابية , مسّتوفية شروط النزاهة . مع قانون انتخابي جيد , لا يُرخّص بالمرور الى داخل قاعة البرلمان , الا لذوى المؤهلات والكفاءة .  المشبّعون بروح  هذا الكيان الليبيى المستقل ومقاصده .  ولكن  كهيئة اممية . دعونا نقول هنا .  يجب فهم تناولنا وصياغاتنا على هذا النحو . هو انحياز لنتاج جهد وعمل مبنى على حقائق الواقع الليبيى . الذى تقوله الجغرافيات الليبية الثلاث , ولا يسّتند الى اجتهادات وتأويلات لأهواء واغراض شخصية .

   وفى الخاتمة نقول . نحن ومن جانبنا  . سنرحب بكل جهد يدفع فى هذا الاتجاه . وسنمّنحه غطائنا الأممي  . ولا نقبل بطعن مصداقيتنا . بالقيام بأعمال لا تصب فى هذا الاتجاه . ونفضل الانسحاب من الساحة . على منح غطاءنا الاممى , لأعمال لا تخدم هذا الكيان الليبيى المستقل . او تتعارض مع مبادى هيئتنا الاممية . . . .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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