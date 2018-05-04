بيان وزارة الخارجية عن لقاء سيالة مع نائب وزير الخارجية الروسي

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير الخارجة والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية (الرئيس فلاديمير بوتن)، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أنه “تم خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة سيالة لروسيا مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا وأهمية تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي و تبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين بالعاصمتين طرابلس و موسكو، وكذلك تم في الاجتماع إجراء مشاورات لتحديد مسارات التعاون المتنوعة وبالأخص في المرحلة الراهنة تزامنا مع المستجدات و المتغيرات في الأزمة الليبية والعمل على تجاوز العقبات في إطار خريطة الطريق للأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة”.

وأضاف بيان المكتب بالقول: “كما تباحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الملفات التي تلامس القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الطرفان عن رغبة كبيرة وجدية لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة ليبية روسية تعزز من العلاقات المتميزة و التاريخية بين البلدين الصديقين و ضرورة العمل على البدء في تحديد الأوليات لملفات التعاون المشترك في كل المجالات المختلفة في تسلسل زمني ، بالإضافة إلى مناقشة استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس و تسهيل تبادل الوفود الحكومية و رجال الأعمال و المستثمرين و الخبراء من البلدين في أقرب وقت ممكن”.

وأشار البيان أنه “تم خلال اللقاء الوقوف على أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و ملف التعليم و التدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني و العسكري، و أكد مجددا المجتمعون على أهمية الدفع بنمو الأعمال و المشاريع و المبادرات الليبية الروسية و تعزيز التبادل التجاري و جلب الاستثمارات الروسية إلى ليبيا خاصة أن روسيا تمتلك عقود تنفيذ مشاريع وتوريدات قائمة”

مضيفا بالقول: “وفي نهاية الاجتماع تبادل الجميع التأكيدات على التواصل الدائم بما يخدم المصالح المشتركة، و التقط الجانبان الليبي والروسي الصور التذكارية وتم تبادل الهدايا التذكارية بين وزارة الخارجية الليبية ووزارة الخارجية الروسية في مشهد يجسد المحبة الدائمة بين الشعبين الليبي والروسي و التعاون المشترك بين قيادة و حكومة البلدين الصديقين”.

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