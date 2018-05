الأمن العراقى يعثر على 50 عبوة ناسفة زرعها “داعش” بالموصل

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، العثور على 50 عبوة ناسفة متنوعة غرب مدينة الموصل فى محافظة نينوي.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 من العثور على مخزن للمتفجرات يضم 50 عبوة ناسفة متنوعة فى قرية شندوخة غرب الموصل“.

وأضاف رسول، أن هذه العبوات من مخلفات عصابات “داعش” الارهابية، وقامت القوات الهندسية بتفكيكها.

