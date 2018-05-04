



محمد الامين يكتب :

الدروس المستفادة من هجوم غوط الشعال: حتى لا يصبح الليبيون الداعم الرئيسي للإرهاب في بلدهم..

الدرس المستفاد الاوّل من الاعتداء الإرهابي الوحشي الذي أصاب الليبيين في طموحاتهم وفي أملهم الأكبر بانتخابات تفتح الباب على مرحلة جديدة أقلّ تعقيدات، هو أن الطريق إلى الاستقرار ليست مفروشة بالورود كما يخال البعض. بل إن مشاكلها ومخاطرها قد تكون بمثل ما في مرحلة النزاع من دماء وتضحيات..

أما الدرس المستفاد الثاني، وهو قديم جديد في الحقيقة، فهو المتعلّق بالوهم المتأصل في نفوس كثير من الأطراف، والذي يصوّر لها أن الإرهاب يمكن أن يكون ورقة في جيب أحد.. أو سلاحا في يدِ أحد.. أو أن التغافل عن خطر الإرهاب قد يجعلها بمنأىً عن بطشه.. أو أن الإحجام عن التنديد به والامتناع عن شجبه قد يجعل قلبه يرقّ لها أو يؤدّي إلى سحبها من قائمة الأعداء أو من بنك الأهداف!!

إن الإرهاب أيها السادةُ قد وُجِدَ كي يفتِك بالمجتمعات.. وهو نقيض للسلام والاستقرار.. وعدوٌّ للعلم وللدين الحقّ.. وخصم كبير لوحدة المجتمعات وتماسك لبِنَاتِها.. الإرهاب لا يستثني من ظلامه وظُلمِه أحداً ما لم ينضمّ إليه أو يؤيّده أو يتساهل مع جرائمه.. هذا لمن يضعون قدمًا هنا وقدماً هناك.. ويمسكون بالعصا من الوسط.. ويتصبّرون بشعرة معاوية وبما سواها من القوالب، ومن مسوّغات التراخي والتكاسل..

أما الدرس المستفاد الثالث.. وهو جوهري.. فإنه يهمّ ما نراه من شدّة التعويل على الخارج وما اسمّيه بــ”الاتّكال” على الآخرين لصناعة الحلّ لليبيا.. وبمجرّد صياغته أو الكشف عنه، تنطلق ألسنتُنا مهاجمة منتقدة، وتتحول أقلامنا إلى خناجر لتمزّق من قدّموه إربًا إرباً.. والحال أن الأصل يتمثل في المشاركة الايجابية والإسهام الفعلي التصاعدي الذي يتطور حتى يتحول إلى شراكة حقيقية يتضاءلُ معها دور الخارج إلى أن يقتصر على المرافقة والمراقبة والدعم.. وهذا للأسف ما يفتقر إليه عملنا وأداؤنا في علاقة بالتعاطي مع مبادرات الخارج ومخارجه المقترحة..

إننا لا نمتلك ترف الوقت والقبول والرفض والتعديل والمناورة.. وقد ثبت عمليا أن “طول الخيط يودّر الإبرة”.. وأن الإفراط في المناقشات والمحادثات والمناورات قد انتهى بمسألة تعديل الاتفاق السياسي إلى سراب وطريق مسدود.. هذا بسبب الإطالة والتكالب على المنصب وعلى المكسب..

إن إهدار الوقت في مثل هذه الأمور يرقى إلى مستوى الجُرم.. وتبديد المقدرات من اجل محافل ومؤتمرات واجتماعات يمثل مشاركة غير مباشرة في تدمير البلد والعبث بأعصاب الليبيين وأموالهم.. ولا بُدّ من فهم المسألة على حقيقتها.. فهي تتعلق بإنقاذ للوطن وليس بتقاسم للسلطة في مرحلة انتقالية سوف تشهد من التغييرات والمتغيرات ما يجعل الأمور تتضح وتنجلي بإعادة القرار إلى الشعب ووضعه أمام فرصة الاختيار المباشر بين كل الأطراف والفرقاء على نحو يدحض الشكوك ويزيل كل لَبْسٍ.. وإنني أرى أنه من باب الضعف والوهن، وقلة الثقة بالنفس ومن الأنانية بمكان، أن يعمد هذا الطرف أو ذاك إلى عرقلة مسار أو تعطيل مبادرة بسبب أطماعه الخاصة متذرعاً بأن الخارج مصدر المسار أو المبادرة!! وهل الخارج هو الذي منع الليبيين أن يخرجوا بحلول وهُم الذين اجتمعوا والتقوا وتصافحوا لعشرات المرات؟ وهل الخارج هو الذي يبحث لنفسه عن المشاكل ويختلق المعضلات لاقتصاده واستقراره وأمنه؟ بهذا نتذرّع، وبهذا نتأسّى على طريقة “خانها ذراعها، قالت سحروني”!!!

إن التطورات والأحداث الأمنية الخطيرة اليوم تنذر بالكثير من الكوارث المقبلة.. وتكشف عن عزم أعداء ليبيا على المضي في استغلال الجمود السياسي والفشل المزمن في إيجاد المخارج.. وسيستمر الأمر بهذه الطريقة إلى أن يصبح من المستحيل إيجاد أية صيغة للسلام أو الاستقرار أو العمل السياسي السلمي.. هذا إذا لم نستوعب الدروس، ولم نستفد من النوائب..

والله من وراء القصد، وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا