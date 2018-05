إسرائيل تنسحب من منافسة ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن

قال مصدر بالأمم المتحدة لرويترز، إن اسرائيل انسحبت اليوم الجمعة من المنافسة مع ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامى 2019-2020 لضعف فرصها فى الفوز.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا، الشهر القادم لاختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ فى الأول من يناير كانون الثانى 2019 .

وكانت إسرائيل وألمانيا وبلجيكا تتنافس على مقعدين مخصصين لمنطقة أوروبا الغربية ومجموعة إقليمية أخرى

