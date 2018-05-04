وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصال هاتفي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الاتصال، خلال بيان لها اليوم الجمعة: ” إن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أجرى محادثات، عبر جسر تلفزيوني، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”.

وأضاف البيان، ” أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص، مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا