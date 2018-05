خبراء يعلقون على انتخاب محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير

أعاد المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك خلال اجتماع تم فيه الحديث حول طريقة للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

انضم 9 أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية التي تضم 15 عضوا، واستبعد عدد من الأعضاء السابقين، أبرزهم ياسر عبد ربه، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع.

يأتي هذا في ظل الحديث عن محاولة إتاحة المزيد من الوقت للمصالحة بين الحركتين الرئيسيتين فتح وحماس التي قاطعت ومعها حركة الجهاد الإسلامي اجتماع المجلس الوطني إلى جانب بعض الفصائل الأخرى في منظمة التحرير الفلسطينية بينما أوضح عباس أنه يرحب بانضمام حماس للحصول على أحد المقاعد لو قبلت بالوحدة الوطنية حيث ترك عباس الباب مفتوحا للفصائل للحصول على أحد المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية.

وقال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، إن انتخاب عباس رسالة للأطراف الداخلية والخارجية وللاتحاد الأوروبي بأن عباس لديه صلاحيات للتحركات وأنه موضع ارتكاز للقضية الفلسطينية وخاصة أمام أمريكا وإسرائيل.

وأشار فهمي في تصريحات لبرنامج “في العمق” عبر راديو “سبوتنيك” إلى أن ذلك يبعث رسائل لأطراف مختلفة ولكل المؤسسات أن انتخاب عباس مرتبط بالتحركات الدولية الفلسطينية لحل القضية ورسالة للداخل بتعامله مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لوجود توافقات في الطريق لإحياء مسارات التحرك في كل الاتجاهات في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر متعددة.

وأوضح د.عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله أن انتخاب عباس اعتراف بالدور الريادي الذي يقوم به في دفاعة عن الحقوق الفلسطينية وهو يستحق هذه الثقة لاستمرار الحملة لإسقاط المشروع الأمريكي في القدس لأن المعركة طويلة وتحتاج إلى تلاحم من الجميع.

وأكد أن الاجتماع أثبت انتهاء كل الحجج بشأن الملف الداخلي لأن هناك 9 فصائل فلسطينية شاركت فية وتكلم الجميع بحرية مطلقة، فوثيقة الأسرى التي تعتمدها كل القوى دليل على العمل الفلسطيني المشترك.

