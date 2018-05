أطلقت مجموعة، “لا لقهر النساء”، السودانية حملة ضد حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة سودانية ضد نورا حسين الفتاة المتهمة بقتل زوجها.

وتشير وقائع القضية إلى أن نورا البالغة من العمر تسعة عشر عاما، قتلت زوجها لرفضها معاشرته وبعد أن أجبرها على تلك المعاشرة خلال الأيام الأولى من زواجهما.

بي بي سي أجرت لقاءا مع الصحفية والناشطة في مجموعة “لا لقهر النساء” أمل هباني حول كيفية تلقيهم لخبر إدانة نورا.

