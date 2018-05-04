فضيحة (دغيم غيت)!! … بقلم / عبدالرزاق الداهش

هل بقى لوزير المالية فقط مشكلة والد زياد دغيم، الذي ولد قبل غزو هتلر لبولندا، بعد أن عالج مشكلة تضخم الانفاق الحكومي، وتراجع موارد الدولة، وانسياب المرتبات، ووضع سياسة مالية ناجعة؟

هل عالج وزير الخارجية كل مشاكل الليبيين في الخارج، والذين صاروا ملطشة في كل مكان، إلى درجة احتجازهم في مناطق الحجر البيطري بمطارات العالم، ولم يتبق إلا مرتب والد زياد دغيم؟

هل عالج وزير التعليم كل مشاكل التعليم العالي والعام، وصرنا في مرتبة متقدمة في تصنيف دافوس لجودة التعليم، ولم يتبق لنا إلا مشكلة مرتب والد زياد دغيم الذي دخل العقد التاسع من عمره؟

هل عالج نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، الانقسام المؤسساتي، ومشكلة السيولة، وخروج التضخم عن المعدلات الآمنة، وتآكل هيبة الدولة، والافلات من العقاب، وستين ملف أخر، ولم يتبق إلا مشكلة مرتب والد زياد دغيم، أو جوزيه مورينيو؟

ثم من هو زياد دغيم الذي يتحرك كل هؤلاء الوزراء لكسب وده؟

كدس الشحوم ، يتنقل بين الشاشات، وبين المواقف، وبين الحبال؟

فيدرالي مرة وانفصالي مرة، مع حبرى مرة، مع الكبير مرة، ليبي أحيانا، وبرقاوي في اغلب الأحيان، وفي الحقيقة هو مع نفسه، ومع نفسه فقط.

بلطجي الشاشات يتسابقون على ترضيته، بينما اعضاء في مجلس النواب الذين وقفوا مع الوفاق، ومع الوحدة الوطنية، ومع ليبيا التي نريد، ولم يحصلوا حتى على ربع مرتباتهم من عقيلة، ولم ينظر لهم وزراء الوفاق حتى بربع عين.

ما كشف عنه عادل الحاسي ليس قضية فساد، انما هو فضيحة سياسية بامتياز،

بلاغ للنائب العام.

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