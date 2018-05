سقوط طائرتين إسرائيليتين كانتا فى مهمة توثيق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 4 مايو، سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وسقطت الطائرتان على الحدود الشرقية داخل قطاع غزة.وأشار بيان للجيش الإسرائيلى إلى أنه لا خشية من تسرب معلومات.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الطائرتين كانتا في مهمة توثيق “أعمال الشغب”.وتابع أدرعي أن الموضوع قيد الفحص، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ترد على “أعمال الشغب الفلسطينية” بتفريق المظاهرات”.

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة في إطار “مسيرة العودة”، وقاموا باقتحام السياج الأمني شرق منطقة جباليا، قبل أن يبدأ جنود الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بقنابل الغاز.

