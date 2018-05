بعد ثورته وألقاءه الحمم وسُحب الرماد الوردى وخروج انبعاثات سامة من فوهته هدأ البركان فى ولاية هاواى الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

حيث تحركت السلطات الأمريكية لإجلاء السكان من حى ليلانى استيتس القريب عند سفح البركان إثر إعلان حاكم الجزيرة الواقعة فى المحيط الهادئ ديفيد ايج حالة الطوارئ التى تتيح له استخدام وسائل وأموال إضافية مخصصة لحالات الكوارث.

