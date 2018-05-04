اليوفا يعاقب دييجو سيميوني بعد إهانة الحكم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة إيقاف دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أربع مباريات بداعي إهانة الحكم بعد أن فقد أعصابه خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام أرسنال الأسبوع الماضي.

وقضى سيميوني بالفعل مباراة من هذه العقوبة بعدما شاهد من المدرجات يوم الخميس فوز فريقه على أرسنال 1-صفر في مباراة الإياب لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه عاقب سيميوني أيضًا بغرامة عشرة آلاف يورو ما يوازي 210 آلاف جنيه مصري.

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي النادي الإسباني بغرامة عشرة آلاف يورو، بعدما ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب.

ويغيب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مواجهة النهائي التي يخوضها فريق أتليتكو مدريد أمام أولمبيك مرسيليا في 16 مايو المقبل.

وتأهل فريق أتليتكو مدريد للمباراة النهائية بعد تخطيه فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، بينما يحتل الفريق الإسباني المركز الثاني برصيد 75 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق برشلونة صاحب الصدارة الذي توج رسميا ببطولة الدوري في مباراة ديبورتيفو لاكرونا.

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