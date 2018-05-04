آلاف السلوفاك يتظاهرون من أجل حرية الإعلام وإجراء انتخابات جديدة

تظاهر مساء، اليوم الجمعة، آلاف المواطنين في العديد من مدن سلوفاكيا، منادين بحرية الإعلام وإجراء انتخابات مبكرة.

كان من المقرر أن يتم، غدًا السبت، زواج الصحفي الشاب المتخصص في التحقيقات الصحفية يان كوسياك وخطيبته (كلاهما 27 عامًا)، واللذين عثر عليهما مقتولين في مسكنهما في 21 فبراير الماضي، ولم يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.

كان كوسياك ينشر تحقيقات صحفية عن وجود صلات بين أعضاء بالحكومة السلوفاكية من جهة، وعصابات المافيا الإيطالية ورجال أعمال مشبوهين من جهة أخرى.

احتشد في العاصمة براتسلافا وحدها، وفقًا لمعلومات صحيفة "دينيك إن" اليومية المناهضة للحكومة، ما يصل إلى 25 ألف شخص.

تضمنت هتافات المتظاهرين ولافتاتهم مطالب بتفسير غير منحاز لعملية القتل المزدوجة، ومطالب باستقالة الحكومة الحالية.

كما شهدت المدن الصغيرة احتجاجات أخرى للفلاحين استخدموا فيها جراراتهم الزراعية، رفضًا لإساءة الحكومة استخدام الدعم الذي يقدم لهم من جانب الاتحاد الأوروبي، والذي كان كوسياك نشر تحقيقات بشأنه.

أدت الضغوط التي سببتها المظاهرات الأسبوعية منذ مارس الماضي إلى استقالة عدد من أعضاء الحكومة التي يقودها منذ فترة طويلة رئيس الوزراء روبرت فيكو، كما أدت إلى استقالة عدد من كبار الموظفين في الشرطة والنظام القضائي، ومن بين هؤلاء وزير الداخلية وخلفه الذي مكث مدة ضئيلة في الوزارة ورئيس جهاز الشرطة.

إلا أن مناهضي الحكومة ينتقدون أيضًا تعيين بدلاء عن هذه الشخصيات من داخل أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة.

أضاف المتظاهرون اليوم شعارات جديدة تطالب بالتضامن مع الإعلاميين العاملين بجهاز الإذاعة والتليفزيون التابعين للدولة، حيث احتج هؤلاء مؤخرًا على عمليات العزل والرقابة التي تمارس بحقهم.

ووقع حوالي 200 صحفي حتى الآن، ينتمون إلى وسائل إعلام معارضة للحكومة، التماسًا بهذا الشأن.

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