ترامب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي يوم 22 مايو في واشنطن

وكالات:

يستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره الكورى الجنوبى مون جاى-إن فى 22 مايو، لإجراء محادثات فى البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض فى بيان إنّ “الرئيس ترامب والرئيس مون سيواصلان تنسيقهما الوثيق فى شأن التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، فى أعقاب قمة الكوريتين فى 27 أبريل”.

وأضاف ان الزعيمين سيتطرقان أيضا إلى “الاجتماع المرتقب للرئيس ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-اون”.

واعلن ترامب الجمعة، أن مكان وزمان انعقاد القمة التاريخية التى ستجمعه بالزعيم الكورى الشمالى تم تحديدهما وسيعلنان قريبا، مؤكدا أن سحب قسم من الجنود الأمريكيين فى كوريا الجنوبية “لن يكون على الطاولة” لكنه لم يستبعد ذلك فى المدى البعيد.

