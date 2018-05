مصرع 17 شخصا إثر انزلاق التربة قرب منجم في بورما

وكالات:

أعلنت السلطات فى بورما، أن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى شمال بورما بسبب انزلاق التربة قرب منجم للأحجار الكريمة.

وقال نيلار مينت المسئول فى منطقة هباكانت فى ولاية كاشين: “انهار سد بعد أن بدأ الناس الحفر تحته، عثرنا على 17 جثة وتم نقل تسعة ناجين إلى المستشفى”.

وأكد مصدر آخر الحصيلة مشيرا إلى استمرار البحث عن ناجين، وهذا النوع من الحوادث شائع فى هذه المنطقة حيث يتم استغلال المناجم بطريقة تشكل تحديا للبيئة.

ويتدفق الآلاف من العمال البورميين الفقراء على شمال البلاد فى محاولة للعثور على قطع من اليشم تهملها الات الشركات الكبيرة، فى نشاط عير خاضع للرقابة تغض السلطات النظر عنه.

وتحقق بورما أرباحا كبيرة من وجود هذا الحجر النفيس فى أراضيها على نطاق واسع.

فى العام 2014، حققت البلاد مبلغ 27,5 مليار دولار فى السوق العالمية من مبيعات حجر اليشم، أى عشرة أضعاف الرقم الرسمي، وفقا لتقرير نشرته فى أكتوبر 2015 المنظمة غير الحكومية “غلوبال ويتنس”.

ويشكل هذا ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالى للبلاد التى لا تزال احدى أفقر المناطق فى جنوب شرق آسيا.

ووفقا لأرقام رسمية فى بكين، بلغت قيمة كميات اليشم التى تم استيرادها من بورما اكثر من 12 مليار دولار، وهذا الرقم للصين فقط.

