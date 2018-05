وكالات:

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة بيج آيلاند فى هاواى، الجمعة، وإلى الجنوب مباشرة من الجزيرة يثور بركان كيلوا ويقذف الحمم البركانية على المناطق السكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان.

وقالت الهيئة، إن الزلزال كان ضحلا للغاية على عمق 7 كيلومترات وكان مركزه على بعد 17.7 كيلومتر جنوب شرقى فيرن فورست.

The post زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة “بيج آيلاند” في هاواي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية