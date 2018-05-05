بن مبارك الحمداني: أغلب المستثمرين حول العالم يبحثون عن فرص للاستثمار في مصر

أعرب عبد الله بن مبارك الحمداني، رئيس مجموعة الحمداني الاقتصادية بسلطنة عمان، عن سعادته بحضور المؤتمر التحضيري الخاص بالاستعداد لـ"العربي – الإفريقي الدولي للاستثمار" الحدث الاقتصادي التي من المتوقع أن يكون الأضخم في الفترة الحالية ويقام على أرض مصر، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس نجاحًا باهرًا.

وأضاف الحمداني، خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري، الذي عقد مساء أمس الجمعة، بدار الحرس الجمهوري، بحضور وزراء وممثلين لشركات تمويلية أوروبية، ووفود عربية وإفريقية، أن الكل يعرف أن مصر بها خزائن الأرض والاستثمار بها واعد ومبشر جدًا، وغالبية المستثمرين حول العالم يبحثون عن أي فرصة للاستثمار داخل مصر، وذلك بفضل الاستقرار وموقعها الجغرافي.

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