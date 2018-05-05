مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون ويهدر فرصة حسم الوصافة

كتب: علي الزيني

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من نظيره برايتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ويذدين ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز باسكال جروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، بعد أن استقبل عرضية إيزيكويردو، ووضعها برأسه داخل الشباك.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث ليفربول، ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة، ويرتقي للمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، ليتأكد استمراره في البريمييرليج بالموسم المقبل.

يذكر أن هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 13 مباراة.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، والثالثة له في آخر سبعة مواسم.

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