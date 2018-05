قوات روسية تحتجز سفينة أوكرانية قبالة سواحل القرم

احتجزت قوات حرس الحدود الروسية مساء امس الجمعة، سفينة أوكرانية أثناء قيامها بعمليات صيد غير قانونى قبالة الساحل الغربى لشبه جزيرة القرم.

وأعلن المكتب الصحفى لحرس الحدود الروسى -فى بيان بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية احتجاز السفينة التى كانت تحمل على متنها طاقما من خمسة مواطنين أوكرانيين، قبل أن يتم اقتياد السفينة نحو شبه جزيرة القرم لإجراء مزيد من التحقيقات، لافتا إلى أنه تم مصادرة شباك صيد يبلغ طولها العديد من الكيلومترات.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الحدود الأوكرانية أوليج سلوبودان -فى تصريحات نقلها مراسل “تاس”- إن قبطان سفينة الصيد لم يكن لديه تصريح بدخول المنطقة التى احتجز منها.

وأوضح سلوبودان بقوله: “كان يُسمح للسفينة بالصيد فى نطاق الـ 12 ميلا، ولم يكن لديها تصريح لتجاوز هذه المسافة بعيدا عن الحدود الأوكرانية. من الصعب قول كيف انتهكت الحدود الأوكرانية ودخلت منطقة نعتبرها محتلة مؤقتا. ربما ذهب قبطان السفينة إلى هناك من أجل صيد أفضل، متجاهلا مخاطر الاحتجاز المرجحة“.

