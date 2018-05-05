إدارة ترامب تعلن موعد إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين وتتجه لطرد نحو 57 ألفا من هندوراس

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الخامس من يناير 2020 الأمر الذي يعني أن نحو 57 ألفا يواجهون خطر الترحيل.

وهذا القرار هو الأخير في سلسلة قرارات اتخذها ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذي منح للاجئين بعد كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة منعتهم من العودة الآمنة إلى أوطانهم.

وقالت حكومة هندوراس يوم الجمعة إنها "تأسف بشدة لإلغاء البرنامج" وتعهدت بتقديم الدعم القانوني والقنصلي المجاني لمواطنيها الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال مارلون تابورا، سفير هندوراس في الولايات المتحدة، إن الظروف غير مهئية في بلاده للتعامل مع إعادة عشرات آلاف الأشخاص إلى وطنهم.

وأضاف "هذه العائلات عاشت في الولايات المتحدة لعشرين عاما وإعادة دمجها في البلاد لن يكون سهلا إذا قرروا العودة".

وفي يناير، قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور وسمحت لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى 2019.

وبعد مراجعة البرنامج قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من معظم الدول باستثناء سوريا التي لا تزال تشهد حربا مدمرة.

وفي الآونة الأخيرة جرى إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من هايتي ونيبال.

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