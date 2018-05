المتوسط:

ينطلق في لبنان غدا الأحد السباق الانتخابي للوصول الى البرلمان في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ تسع سنوات، حيث تتنافس سبع وسبعون لائحة في خمس عشرة دائرة للفوز بمئة وثمانية وعشرين مقعداً في مجلس النواب.

يذكر أن لبنان دخل اليوم السبت في فترة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات النيابية المقرر أن تبدأ الأحد، وسيتولى ما بين 20 إلى 30 ألف عسكري مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات.

وكانت خطابات حزب الله التعبوية خلال الحملات الانتخابية تمركزت حول ضرورة التصويت للحزب، وشيطنة الخصم المنافس، الذي اتهم بكافة الاتهامات من العمالة لإسرائيل إلى الارتباط بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش.

The post انطلاق السباق الانتخابي بلبنان وسط تأهب “حزب الله” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية